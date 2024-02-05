Україна стає полем битви в ядерному змаганні між США та росією – Newsweek

Київ планує перейти на нові реактори та джерела палива.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, діє ключове ядерне протистояння, оскільки Київ підштовхує своїх міжнародних партнерів — передусім США до того, щоб поставити на коліна одну з найвпливовіших і найприбутковіших стратегічних галузей москви. Запропоновані міжнародні санкції проти ядерної промисловості Москви поки що не знайшли підтримки, оскільки експорт урану з країни все ще становить значну частину світових поставок, особливо для реакторів радянської конструкції. Але більш тісна співпраця між Києвом і американськими ядерними компаніями, на думку України, може вирішити цю проблему.

Про це пише Newsweek.

Україна уклала угоду щодо партнерства з американським виробником Westinghouse Electric Corporation, щоб перейти до західної ядерної інфраструктури. Два реактори AP1000 планується встановити на Хмельницькій електростанції на заході країни, а два інших реактори ВВЕР-1000 будуються там з використанням обладнання, отриманого з Болгарії. Галущенко сподівається, що перехід України на нові реактори та нові джерела палива для ВВЕР зацікавить інші європейські країни, які все ще використовують реактори російської розробки, зокрема Угорщину, Словаччину, Фінляндію, Болгарію і Чехію.

Westinghouse вже працює над новими проєктами в Польщі, Болгарії, Румунії та інших європейських країнах. Інша американська компанія, Holtec, також працює з Україною над створенням сховища для відпрацьованого ядерного палива. За словами Галущенка, це дає США чудову можливість стати ключовим гравцем у ядерному секторі Європи.

"Це означає, що ми [можемо] зруйнувати залежність і монополію росії на постачання ядерного палива", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ексклюзивному інтерв'ю Newsweek.

Президент владімір путін і його високопосадовці неодноразово погрожували ескалацією із застосуванням ядерної зброї, особливо у випадку прямого втручання НАТО. Тим часом, захоплення й окупація росією Запорізької атомної електростанції на півдні країни означає постійну небезпеку катастрофи.

"Всі розуміють, що це лише питання часу, коли станеться аварія. Це може статися вже сьогодні. Проблема в тому, що росіянам байдуже", —пояснив Герман Галущенко.

Україна давно домагається запровадження санкцій проти московської ядерної галузі, але західні партнери вагаються з огляду на потенційний вплив на світові ринки ядерної енергетики. Націленість на російську ядерну промисловість, додав Галущенко, буде спрямована на один з небагатьох стратегічних "інтелектуальних експортів", що залишилися в росії, враховуючи довгу історію перебування країни в авангарді ядерної промисловості та її глобальний вплив.

Київ просуває свій власний атомний проєкт, щоб ще більше посилити західну ядерну промисловість. Наразі Україна експлуатує чотири атомні електростанції та 15 реакторів, всі з яких є реакторами типу ВВЕР.

"Для Європи це також може бути дуже важливим у питанні безпеки постачання", — сказав Галущенко, припускаючи, що Україна є єдиною країною, яка може легко забезпечити заміну втрати російської енергії.

Галущенко вважає, що атаки москви на українську енергетичну інфраструктуру з осені 2022 року була частково мотивована новим експортом електроенергії Києва на захід.