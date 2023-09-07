Україна стала асоційованим партнером Тримор'я

Повноцінним учасником ініціативи стала Греція.

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив про офіційне запрошення Греції до Ініціативи Тримор'я. Також він повідомив, що кількість країн, які не входять до ЄС, співпрацюють із групою, збільшиться.

"Ми вирішили розширити кількість асоційованих країн, включивши до нього Україну та Молдову. Це показує, що обидві країни рухаються до Європейського Союзу. Це також дозволяє нам включати обидві країни до наших інфраструктурних проектів", - сказав Клаус Йоханніс.

Польський президент Анджей Дуда заявив у Бухаресті, що війна в Україні зробила Ініціативу трьох морів елементом регіональної безпеки, передає "Польське радіо".

"Це не просто торгівля, економічний розвиток. Це не просто туризм, про який ми говорили від початку, це не просто питання об'єднання людей, надання їм можливості подорожувати та пізнавати світ. Сьогодні війна в Україні показала, що це питання нашої безпеки, що іноді також має бути чи не бути можливість переміщення техніки чи матеріалів", - додав Анджей Дуда.

Президент Польщі повідомив у Бухаресті, що група також розглядає нові ідеї, які зблизять Україну до країн Євросоюзу.

"Ідея, про яку зараз багато говорять, - це будівництво високошвидкісної залізниці між Києвом, Варшавою та іншими столицями країн Трьох морів, щоб виконати таке завдання у східному напрямку, майбутнє членом Євросоюзу, яким є Україна", - зазначив Дуда.

Президент Польщі повідомив у Бухаресті, що у 2018-2021 роках країни групи витратили 80 мільярдів євро на інвестиції, пов'язані з Ініціативою трьох морів, та майже 40 мільярдів євро було виділено на відповідні дослідження.

Лідери 12 країн також домовилися у Бухаресті, що Ініціатива трьох морів зосередиться на проектах, пов'язаних із зеленою енергетикою, передовими технологіями та цифровою безпекою.