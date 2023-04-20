Україна стала членом механізму цивільного захисту ЄС

Також наша держава отримає додаткову гуманітарну допомогу від Європи.

Україна в четвер, 20 квітня, офіційно стала учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, який спрямований на допомогу державам, постраждалим від стихійних лих.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії в Telegram.

Як розповіли там, через цю структуру Україна отримує екстрену допомогу від усього ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії. У межах операції, яка стала найбільшою та найтривалішою для Механізму в нашу державу відправили понад 88 тисяч тонн рятувального обладнання, продуктів харчування і медикаментів. Нещодавно було передано більше тисячі електрогенераторів зі стратегічних резервів Євросоюзу.

"Тепер, ставши повноправним членом, Україна також зможе направляти допомогу через Механізм в той час, коли інша країна опиниться в кризовій ситуації", – зазначили в Єврокомісії.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів на Міжнародному саміті міст і регіонів, що відповідну угоду розробляли останні півроку.

"Цей договір відкриває для України двері у велику сім'ю Європейського Союзу. Це робить нас повноцінними учасниками системи міжнародної координаційної допомоги й реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій. Як в країнах Євросоюзу, так і в нашій державі", — сказав Ігор Клименко.

Європейська комісія також оголосила про надання Україні додаткових 55 мільйонів євро на гуманітарну підтримку на додачу до вже виділених у 2023 році 145 млн євро. Гроші мають піти на підготовку до наступної зими.

Днем раніше ЄС призначив заступницю глави Директорату Єврокомісії з питань добросусідства та переговорів з розширення Катаріну Матернову своїм наступним послом у Києві.

Україна сподівається, що восени Євросоюз прийме рішення щодо початку переговорів з нашою країною про вступ.