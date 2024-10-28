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Україна стала учасницею Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку

28 жовтня 2024, 17:33
Україна стала учасницею Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку
Фото: blogs.ft.com
Фонд являється спеціалізованою установою ООН.

Україна стала державою-членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD), який працює над розвитком сільської економіки і продовольчих систем.

Про це на Facebook-сторінці повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це стратегічний крок, над яким працювали Мінагрополітики, і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD у Римі нам вдалося стати 179 країною-членом. Членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору в цілому", - йдеться в дописі.  

Коваль додав, пріоритетом IFAD є розвиток малого фермерства і завдяки їх підтримці  виробники зможуть підвищити конкурентоспроможність та зміцнити позиції на ринку.

Також українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки і можливість участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг.

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку IFAD - це спеціалізована установа ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах.

 
фермериУкраїнаIFADучасник

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