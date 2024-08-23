Україна стала жертвою невдалих бюджетних дебатів у Німеччині – FT

Берлін пробує перекинути тягар допомоги Києву на Брюссель.

В Німеччині заговорили про скорочення допомоги Україні, де Київ став заручником бюджетної угоди на 2025 рік між трьома партіями в непрацюючому коаліційному уряді Німеччини.

Про це пише видання Financial Times.

"Німеччина різко скоротить допомогу Україні з 7,5 млрд євро цьогоріч до 4 млрд євро наступного року і жалюгідних 500 млн євро 2027 року. Цього року не буде грошей ні на які додаткові запити Києва на боєприпаси або запчастини", - йдеться в матеріалі.

Київ став головним невдахою бюджетної угоди на 2025 рік, укладеної цього літа трьома партіями в коаліційному уряді Німеччини, що не працює, після кількох тижнів запеклих переговорів.

Україні стала жертвою конституційного боргового гальма, що обмежує дефіцит держбюджету. Цілком очевидно, що фетишистські політичні дебати про борг заважають країні вирішувати серйозні економічні проблеми і проблеми безпеки.

Канцлер Олаф Шольц заявляє, що Німеччина залишиться найбільшим прихильником України в Європі і що Берлін надаватиме військову допомогу через запланований кредит у розмірі $50 млрд, узгоджений лідерами G7 і забезпечений замороженими активами центробанку рф.

Проте аргументи Шольца - це відволікаючий маневр, адже кредит в 50 млрд доларів складно реалізувати технічно, а ще він все ще є потенційним заручником політичних заперечень, наприклад, з боку Угорщини і в будь-якому разі це не німецькі гроші.

Кредит у 50 млрд доларів не такий вже й великий, адже він може знадобитися для покриття бюджетного дефіциту України і для закупівлі зброї, що складає малу частину від майже 300 млрд євро, які Європа і США виділили за час повномасштабної війни в Україні.

Але небагато інших донорів дають довгострокові обіцянки.

Так, аакет допомоги в розмірі 61 млрд доларів, погоджений Конгресом США у квітні, може стати і останнім. Тому позиція Шольца - це запрошення іншим лідерам G7 скоротити обсяг допомоги, а що ще гірше - сигнал путіну, який робить ставку на те, що рішучість Заходу ослабне. Скорочення військової допомоги може тільки підстьобнути його.

Німеччина була другим за величиною донором зброї після США, яка нарощує свою оборонно-промислову машину і є найважливішим постачальником засобів ППО і артилерійських боєприпасів, але постійні побоювання Шольца спровокувати рф, підривають його прихильність справі України.

Також Олаф заперечуває проти будь-якого обговорення оборонних проектів під час зустрічі лідерів ЄС у червні. Амбіції Єврокомісії зі створення фонду оборонної промисловості обсягом до 100 млрд євро коштом спільних запозичень ЄС наштовхнулися на опір Німеччини.

Підтримка України непопулярна на сході Німеччини, де незабаром пройдуть регіональні вибори: політики виступають проти допомоги Україні і мають велику підтримку.

Перемога України має фундаментальне значення для безпеки Європи і, можливо, для виживання Євросоюзу. Європі потрібно, щоб Німеччина не відступала, а робила крок уперед.