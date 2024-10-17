Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте

Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО

Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє Bloomberg.

Як зазначив генсек НАТО, Україна стане 33-м членом, однак вперед може "вискочити" якась інша країна, і тоді наша країна буде 34-тою.

Рютте заявив журналістам, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО, щоб поставити свою країну у сильну позицію перед потенційними переговорами з росією щодо припинення війни.