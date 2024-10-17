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Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте

17 жовтня 2024, 12:33
Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте
Україна НАТО
Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО

Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє Bloomberg.

Як зазначив генсек НАТО, Україна стане 33-м членом, однак вперед може "вискочити" якась інша країна, і тоді наша країна буде 34-тою.
 
Рютте заявив журналістам, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО, щоб поставити свою країну у сильну позицію перед потенційними переговорами з росією щодо припинення війни.
 
Зеленський представив свій план перемоги парламенту в Києві, виклавши свої умови для потенційного припинення вторгнення росії. Він підтвердив свою відмову прийняти територіальні поступки або вступити в процес, який призведе до замороженого конфлікту. Перший пункт плану – безумовне запрошення України вступити до НАТО.
 
Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв'ю Bloomberg, що питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності в НАТО.
 
"Є країни, які готові рухатися швидше; є країни, які хочуть більше обговорювати", – сказав Певкур.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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