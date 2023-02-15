Матеріали:
Теми:

Україна стане членом НАТО після перемоги – Столтенберг

15 лютого 2023, 16:16
Україна стане членом НАТО після перемоги – Столтенберг
Фото: з вільного доступу
Організація Північноатлантичного договору готова прийняти Україну до своїх лав, але за умови перемоги у війні проти росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі пріоритетом для НАТО є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти рф.

Про це йдеться на офіційному сайті NATO.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: ”По Україні позиція Альянсу не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні”.

Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет. Перемога, а відповідно і гарантування збереження України як суверенної незалежної держави. Єдиною можливістю інтегрувати країну та повністю включити її у євроатлантичне співтовариство, заявив генсек. 

НАТОУкраїна

Останні матеріали

Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Політика
"США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 14:31
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється