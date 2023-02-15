Україна стане членом НАТО після перемоги – Столтенберг

Організація Північноатлантичного договору готова прийняти Україну до своїх лав, але за умови перемоги у війні проти росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі пріоритетом для НАТО є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти рф.

Про це йдеться на офіційному сайті NATO.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: ”По Україні позиція Альянсу не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні”.

Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет. Перемога, а відповідно і гарантування збереження України як суверенної незалежної держави. Єдиною можливістю інтегрувати країну та повністю включити її у євроатлантичне співтовариство, заявив генсек.