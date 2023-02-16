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ПОЛІТИКА

Україна стане повноправним членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку

16 лютого 2023, 13:15
Україна стане повноправним членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку
Фото: agravery.com
Наразі проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.

Керівна рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) 15 лютого ухвалила рішення про членство України. Відповідну заявку Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За даними прес-служби, Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі генеральному секретарю ООН документу про приєднання.

"Членство України у Фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах", - йдеться в повідомленні

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності і голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються. До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам Фонду з числа країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проектів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).

ООНчленствоIFAD

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