Україна стане повноправним членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку

Наразі проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.

Керівна рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) 15 лютого ухвалила рішення про членство України. Відповідну заявку Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За даними прес-служби, Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі генеральному секретарю ООН документу про приєднання.

"Членство України у Фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах", - йдеться в повідомленні

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності і голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються. До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам Фонду з числа країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проектів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).