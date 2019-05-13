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Україна ставить ультиматум щодо Ради Європи: може скасувати Мінські угоди

"Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску), як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що "Мінська" у нас відтепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви"
Україна готується відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб’ються зняття санкційного тиску з РФ у Раді Європи.
Україна ставить ультиматум щодо Ради Європи: може скасувати Мінські угоди Фото: afp.com

Клімкін наголосив, що на зустрічах у неділю ввечері та у понеділок уже повідомив про це колег-міністрів з європейських держав, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску), як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що "Мінська" у нас відтепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви", - розповів він.

Відповідаючи на запитання "Європейської правди", міністр наголосив, що попри відсутність прямого зв’язку між "Мінськом" та санкційним тиском на РФ у Раді Європи, Україна має підстави для такого кроку. "Якщо зараз, після того як Росія почала видавати паспорти (мешканцям окупованої території Донбасу), ви підете на кроки назустріч Росії – тоді тотально руйнується взагалі вся логіка того, що ми досі робили", - пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", головним лобістом зняття санкційного тиску є Німеччина, яку підтримують французи та низка інших держав. Клімкин підтвердив, що сконцентрувався на переговорах із ними.   

"Німці це почули, і французи це почули, і голландці. Чи погодилися? Спитайте у них. Але з німецьким міністром ми окремо дуже довго це обговорювали сьогодні", - сказав Клімкин.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.

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13 05 2019 15:15
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