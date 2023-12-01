Україна стоїть за вибухами у потязі на сході росії – CNN

Водночас Служба безпеки України офіційно не повідомляла про інцидент.

За даними ЗМІ, українська Служба безпеки причетна до вибуху у російському вантажному потязі, який стався у тунелі на території східного Сибіру.

Про це повідомляє CNN.

“Чотири вибухові пристрої спрацювали під час руху вантажного потяга”, — повідомило джерело, обізнане з операціями СБУ.

Інцидент трапився на Байкало-Амурській залізниці у Бессоловському Північномуйському тунелі у Бурятії, на території східного Сибіру, яка межує з Монголією.

"Вибух – чергова успішна операція СБУ”, – додало джерело.

Зазначається, що в росії не назвали вибухи атакою і характеризували це як “пожежу вантажного потяга”.

Україна декілька місяців поспіль проводить атаки всередині росії, аби послабити можливості кремля продовжувати війну в Україні.

російська залізниця, коментуючи інцидент у тунелі, повідомила, що працює над ліквідацією наслідків пожежі.

Українське джерело назвало маршрут, де трапилась атака, “єдиним великим залізничним сполученням між рф та Китаєм”.

Водночас Служба безпеки України офіційно не повідомляла про інцидент. У виданні наголосили, що не можуть незалежно перевірити договірність інформації.