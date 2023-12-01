Україна стоїть за вибухами у потязі на сході росії – CNN
За даними ЗМІ, українська Служба безпеки причетна до вибуху у російському вантажному потязі, який стався у тунелі на території східного Сибіру.
Про це повідомляє CNN.
“Чотири вибухові пристрої спрацювали під час руху вантажного потяга”, — повідомило джерело, обізнане з операціями СБУ.
Інцидент трапився на Байкало-Амурській залізниці у Бессоловському Північномуйському тунелі у Бурятії, на території східного Сибіру, яка межує з Монголією.
"Вибух – чергова успішна операція СБУ”, – додало джерело.
Зазначається, що в росії не назвали вибухи атакою і характеризували це як “пожежу вантажного потяга”.
Україна декілька місяців поспіль проводить атаки всередині росії, аби послабити можливості кремля продовжувати війну в Україні.
російська залізниця, коментуючи інцидент у тунелі, повідомила, що працює над ліквідацією наслідків пожежі.
Українське джерело назвало маршрут, де трапилась атака, “єдиним великим залізничним сполученням між рф та Китаєм”.
Водночас Служба безпеки України офіційно не повідомляла про інцидент. У виданні наголосили, що не можуть незалежно перевірити договірність інформації.