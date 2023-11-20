Україна створила три рівні захисту енергосистеми

"Укренерго" сформувало завдання на проєктування та будівництво захисних конструкцій.

Готуючись до ймовірних атак росії, уряд та Генштаб ухвалили рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури у три рівні.

Про це повідомляє Держагентство відновлення.

"Укренерго" сформувало завдання на проєктування та будівництво, а проєктні рішення узгодило із Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС. Захист енергооб'єктів складається із таких рівнів:

Перший рівень — спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні захищається 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень — захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго. Захищаються 22 підстанції та 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень — захист від ракет. Захищаються 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

"Під час проєктування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США", - йдеться на сайті відомства.