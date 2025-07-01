Україна створить нові заводи озброєння з партнерами по "Рамштайну"

За словами Умєрова, Україна володіє безцінним досвідом сучасної війни, ефективним озброєнням і технікою, яка вже випробувана на полі бою.

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск нової програми спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами - як в Україні, так і в країнах-учасницях формату "Рамштайн"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За його словами, це дозволить значно посилити оборонний потенціал держави.

"Запускаємо програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках "Рамштайну", - заявив очільник Міноборони.