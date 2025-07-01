Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна створить нові заводи озброєння з партнерами по "Рамштайну"

01 липня 2025, 21:33
Україна створить нові заводи озброєння з партнерами по
Wikipedia
За словами Умєрова, Україна володіє безцінним досвідом сучасної війни, ефективним озброєнням і технікою, яка вже випробувана на полі бою.
Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск нової програми спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами - як в Україні, так і в країнах-учасницях формату "Рамштайн"
 
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
 
За його словами, це дозволить значно посилити оборонний потенціал держави.
 
"Запускаємо програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках "Рамштайну", - заявив очільник Міноборони.
 
За словами Умєрова, Україна володіє безцінним досвідом сучасної війни, ефективним озброєнням і технікою, яка вже випробувана на полі бою. Це дає змогу запропонувати новий формат військово-промислової співпраці, у якому Україна виступає як рівноправний партнер на світовому ринку озброєнь.
 
У межах ініціативи українські оборонні підприємства невдовзі отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить модернізувати і масштабувати виробництво, а також будувати нові заводи й виробничі майданчики.
 
Йдеться як про потужності в Україні, так і за кордоном - у державах, що входять до Контактної групи з питань оборони.
 
Озброєння, вироблене в межах програми, постачатиметься Силам оборони України до завершення війни.
 
Крім того, Міністерство оборони спільно з парламентським Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики презентувало підприємствам оборонно-промислового комплексу пакет із чотирьох законопроєктів. Документи передбачають зміни до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі й підвищення безпеки виробництва.
 
За словами міністра, перше голосування щодо цих змін у Верховній Раді заплановане вже на липень. Уряд розраховує на підтримку депутатів.

 

війна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

Останні матеріали

Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється