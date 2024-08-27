Україна створює нові бригади для війни у 2025 році – Forbes

Військовим потрібно шість місяців для того, щоб підготуватися до бойових дій.

Україна створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що лідери України не очікують, що війна росії проти України закінчиться найближчим часом. Можуть пройти місяці, перш ніж перша з нових бригад буде готовою до бою.

Militaryland, який уважно стежить за структурою українських військових, отримав фотографії, на яких нібито зображені стажери нової 160-ї механізованої бригади. Нові механізовані бригади навчатимуться в інших країнах і залучатимуть багато новобранців з українців, які проживають там.

Повідомляється, що 160-та механізована бригада навчається в Польщі. Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації і продовження іноземної підтримки військових зусиль України. Мобілізація є джерелом комплектування нових бригад. Іноземні союзники, ймовірно, нададуть основну частину свого важкого озброєння.