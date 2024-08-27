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Україна створює нові бригади для війни у 2025 році – Forbes

27 серпня 2024, 11:35
Україна створює нові бригади для війни у 2025 році – Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ
Військовим потрібно шість місяців для того, щоб підготуватися до бойових дій.
Україна створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що лідери України не очікують, що війна росії проти України закінчиться найближчим часом. Можуть пройти місяці, перш ніж перша з нових бригад буде готовою до бою.
 
Про це пише Forbes.
 
Militaryland, який уважно стежить за структурою українських військових, отримав фотографії, на яких нібито зображені стажери нової 160-ї механізованої бригади. Нові механізовані бригади навчатимуться в інших країнах і залучатимуть багато новобранців з українців, які проживають там.
 
Повідомляється, що 160-та механізована бригада навчається в Польщі. Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації і продовження іноземної підтримки військових зусиль України. Мобілізація є джерелом комплектування нових бригад. Іноземні союзники, ймовірно, нададуть основну частину свого важкого озброєння.
Формування бригад відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені минулого року українська армія сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та єгерську.
 
Піхотні бригади найлегші у комплектуванні - вони здебільшого їздять на вантажівках. Єгерська бригада - це сила середньої ваги, яка складається з вантажівок і легкої броньованої техніки. Механізовані бригади найважчі: вони їздять на гусеничній і колісній бронетехніці і зазвичай з ротою не менше десятка танків.
 
Незрозуміло, скільки бригад армія зараз формує і які вони будуть. Їх може бути 10.
 
На папері 10 бригад потребують 20 тисяч військових. Український закон про мобілізацію, який набув чинності в травні, має на меті залучити ще півмільйона людей до збройних сил шляхом зниження призовного віку з 27 до 25 років, додавання штрафів за ухилення від призову та надання додаткових стимулів для добровольців.
 
Десять бригад потребували б тисячі машин. Щоб побачити це в перспективі, за перші 29 місяців широкомасштабної війни союзники України пообіцяли надати для військових зусиль близько 12 000 автомобілів. Не всі ці автомобілі доступні для нових підрозділів: вони компенсують приблизно 6400 одиниць втраченої техніки.
 
"Може пройти шість місяців або більше, перш ніж нові бригади будуть готові до бойових дій. Іншими словами, це бригади 2025 року - частини, які можуть воювати на четвертому році повномасштабної війни", - зазначає видання.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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