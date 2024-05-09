Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна створює під землею секретні заводи з виробництва зброї – El Mundo

09 травня 2024, 21:07
Україна створює під землею секретні заводи з виробництва зброї – El Mundo
Україна за допомогою секретних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від партнерів.

Україна розпочала створення мережі таємних підземних заводів із виготовлення зброї.

Про це повідомляє El Mundo.

Як пише видання, Україна за допомогою секретних підземних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країн та хоче стати центром виробництва зброї для всього Заходу.

Зокрема відомо, що частину заводів Україна маскує декораціями. Натомість персонал проходить ретельні перевірки, аби не допустити до підприємств російських агентів.

 

війна в Українівиробництво зброїросія-агресор

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється