Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору Криму
Після анексії Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" усім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над всією територією півострова в березні 2014 року, передає LB.ua.
Однак відтоді кількість таких порушень перевищила 200 тисяч, за жодне з них нікого фінансово так і не покарано, крім казахстанських авіаліній, стягнення штрафу з яких стало першим випадком.
8 серпня 2019 року повітряне судно казахстанського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air" здійснило політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом, після чого було винесено постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року.
"На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахстанські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.
У Державіаслужбі також відповіли, що суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній уже сягають 13 мільярдів гривень. "Тому в Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахстанською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами", - резюмувало відомство.
Нагадаємо, що державне підприємство обслуговування повітряного руху України Украерорух оцінив недоотримані доходи через окупацію Криму і окремих районів Донбасу у близько 19 млрд гривень з 2014 року.
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