Україна стикається з кризою боєприпасів через зменшення кількості ракет ППО – The Telegraph
Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.
Видання прогнозу, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, ЗСУ зможуть використати свої системи ППО для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.
The Telegraph цитує російських офіційних осіб, які заявили, що знають, що в Україні закінчуються боєприпаси і готові завдавати ударів.
Проте видання посилається і на російські телеграм-канали, пов’язані із Міноборони рф, які стверджують, що українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні.
Також російські ресурси наголошують на ефективності українських безпілотників.