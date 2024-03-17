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Україна стикається з кризою боєприпасів через зменшення кількості ракет ППО – The Telegraph

17 березня 2024, 11:42
Україна стикається з кризою боєприпасів через зменшення кількості ракет ППО – The Telegraph
Фото з відкритих джерел
Звіти свідчать про серйозний дефіцит, оскільки політичні дебати щодо військової допомоги США загострюються на тлі ескалації російських атак.

Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.

Видання прогнозу, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, ЗСУ зможуть використати свої системи ППО для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.

The Telegraph цитує російських офіційних осіб, які заявили, що знають, що в Україні закінчуються боєприпаси і готові завдавати ударів.

Проте видання посилається і на російські телеграм-канали, пов’язані із Міноборони рф, які стверджують, що українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні. 

Також російські ресурси наголошують на ефективності українських безпілотників.

 

УкраїнаракетиППО

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