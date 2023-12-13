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Україна стикається з новими викликами через зменшення підтримки Заходу – NYT

13 грудня 2023, 17:47
Україна стикається з новими викликами через зменшення підтримки Заходу – NYT
Фото: з вільного доступу
путін впевнений, що Захід з часом слабшає.

владімір путін під час анонсу про свою участь у виборах президента заявив, що у України немає майбутнього через залежність від зовнішньої підтримки. 

Про це пише газета The New York Times.

Контрнаступ ЗСУ не приніс бажаного результату, кількість боєприпасів обмежена. москва, яка колись була захоплена взаємним звинувачуванням через катастрофічне вторгнення, обирає для себе тривалу війну. росія стає все більш впевненою, а Україна – невпевненою у своїх перспективах, стверджують журналісти.

Минулого тижня президент рф путін заявив про наміри взяти участь в майбутніх виборах президента. Він заявив, що Україна не має майбутнього, бо залежить від зовнішньої допомоги. Це контрастувало з терміновим візитом Володимира Зеленського, який хотів спонукати Конгрес до голосування до за виділення допомоги Україні на 2023 рік.

Президент США Джо Байден каже, що нездатність законодавців схвалити пакет буде "найкращим різдвяним подарунком для путіна", який би тільки міг бути. Наразі Конгрес не почув Зеленського й республіканці продовжують вимагати обмеження міграції в США.

Також над перспективами України нависла загроза можливого обрання президентом США Дональда Трампа. Також у США зменшується підтримка допомоги Києву, особливо серед республіканців. Проте сам Володимир Зеленський залишається оптимістичним щодо двопартійної підтримки України.

"Дуже важливо, щоб до кінця цього року ми змогли надіслати агресору дуже сильний сигнал про нашу єдність", — заявив Зеленський.

Припинення фінансування з боку США може довести правоту путіна у його давньому переконанні, що він може виснажити рішучість Заходу. росія перегрупувалася частково й тому, що путін був готовий прийняти величезні втрати, пишуть автори. Разом з тим Україна буде будувати фортифікаційні споруди вздовж ліній фронту, ймовірно, рф не зможе отримувати якісь здобутки на полі бою. Через це ЗС рф будуть продовжувати мати величезні втрати.

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