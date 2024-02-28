Україна стикається з викликами забезпечення західної зброї – WSJ

Українці виробляють власні запчастини для західного озброєння та розбирають іншу зброю, щоб отримати життєво важливі компоненти.

США і союзники дедалі більше турбуються про здатність України підтримувати свої запаси західної зброї на полі бою. Збереження озброєнь має вирішальне значення в умовах невизначеності щодо майбутньої військової допомоги США, при тому, що росія нарощує виробництво зброї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Задача не з легких. Україна використовує безліч різних західних систем озброєнь, компоненти яких не завжди взаємозамінні, а постійного припливу запчастин немає. Деталі зі США поставляються в рамках пакетів допомоги, тому, якщо не буде досягнуто нових угод про фінансування, потік американських запчастин може вичерпатися.

В цих умовах українці виробляють власні запчастини для західного озброєння та розбирають іншу зброю, щоб отримати життєво важливі компоненти. Наприклад на одній ремонтній базі механіки відновлюють західні артилерійські знаряддя, використовуючи деталі, зібрані з 20 пошкоджених гаубиць, повідомляє видання.

Недавно інженери зібрали пошкоджену гаубицю M777, привезену з-під Бахмута. Для її відновлення було використано деталі від восьми різних гаубиць M777. Близько 20% деталей відновленої гаубиці було зроблено в Україні, включно зі трубами, деякими датчиками та гідравлікою, яка зменшує віддачу під час стрільби.

Згідно зі словами інженерів, нові деталі перевіряються хімічними речовинами на крихкість, а потім проходять випробування на полі бою. Вони сподіваються повернути гаубицю в стрій протягом двох тижнів після отримання.

Українці стріляють з артилерійських знарядь набагато частіше, ніж припускали їхні виробники. Сергій, головний інженер, каже, що зазвичай ствол має відстріляти 2,5 тисячі разів до заміни, але в Україні ця цифра збільшилася до 5 тисяч разів і більше. За такого надмірного використання стволи зазвичай втрачають точність і дальність стрільби.

США заявили, що мають намір забезпечити тримісячний запас запчастин для обладнання, що відправляється в Україну. Однак, згідно з опублікованим цього місяця звітом генерального інспектора Міністерства оборони, у Пентагону немає плану з підтримки бронетехніки Bradley, Stryker і Abrams, яку він надав Україні, включно з навчанням українських механіків.

Як вважає німецький законодавець Себастьян Шефер, через проблеми з технічним обслуговуванням близько половини німецьких танків Leopard 2, відправлених в Україну, наразі не функціонують. За словами Шефера, під час нещодавнього візиту на підприємство, що займається ремонтом танків, йому повідомили, що деякі з них не беруть участі в бойових діях уже три місяці. Одна з проблем — час, необхідний для доставки пошкодженого танка з передової на ремонтну базу в Литві. Щоб прискорити ремонт, деякі європейські виробники зброї прагнуть перенести свої ремонтні центри ближче до поля бою.

Ще одна проблема, з якою стикаються українські механіки — це різноманіття використовуваної західної та радянської зброї. Нині на озброєнні України перебуває 14 різних артилерійських систем. Компоненти для систем озброєння зазвичай розробляються і виробляються точно під певну вагу і розмір, а потім багаторазово тестуються виробниками. Тому заміна їх на несертифіковані компоненти може призвести до проблем на полі бою. Деякі українські інженери кажуть, що це ризик, на який вони змушені йти.