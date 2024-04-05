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ПОЛІТИКА

Україна стикається зі значною загрозою через зменшення запасів боєприпасів – NYT

05 квітня 2024, 18:23
Україна стикається зі значною загрозою через зменшення запасів боєприпасів – NYT
Зараз окупанти вистрілюють в п'ятеро більше снарядів, ніж Сили оборони, наголошують журналісти.

Сьогодні ЗСУ необхідні боєприпаси, аби закінчити побудову фортифікацій на фронті, втримати лінії оборони та підготуватися до потенційного російського наступу, який, ймовірно, буде у травні-червні.

Про це пише видання The New York Times, журналісти якого під час репортажу у місті Курахове Донецької області поспілкувалися з захисниками. 

ЗМІ наголошує, що протягом усієї війни рф мала перевагу в артилерії. Та рік тому ситуація на деякий час змінилася — перевага дещо зменшилася.

"Оцінки різняться, але аналітики та українські посадовці кажуть, що росія зараз вистрілює щонайменше вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж Україна", — наголошують журналісти NYT. 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News минулого місяця сказав, що його країна не готова до літнього наступу росії та що російські військові можуть відновити північний фронт у війні шляхом наземної атаки на Сумську область, яка має спільний доступ. кордон з росією.

Проте, якщо пакет допомоги схвалить Конгрес, українські військові можуть розраховувати на свіже вливання снарядів. В іншому випадку найбільшою надією щодо артилерійських боєприпасів є ініціатива чеського уряду купувати снаряди на світовому ринку зброї та дарувати їх Україні. Європейські країни мало що можуть запропонувати зі своїх виснажених запасів.

Нагдаємо, розвідувальний центр Сил оборони Естонії в щотижневому зведенні стверджує, що російська армія продовжує утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Луганському та Донецькому напрямках. Через поліпшені погодні умови та прохідність російська армія збільшила кількість механізованих підрозділів.

ЗСУбоєприпасиросія окупантивійна в України

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