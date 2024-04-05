Зараз окупанти вистрілюють в п'ятеро більше снарядів, ніж Сили оборони, наголошують журналісти.

Сьогодні ЗСУ необхідні боєприпаси, аби закінчити побудову фортифікацій на фронті, втримати лінії оборони та підготуватися до потенційного російського наступу, який, ймовірно, буде у травні-червні.

Про це пише видання The New York Times, журналісти якого під час репортажу у місті Курахове Донецької області поспілкувалися з захисниками.

ЗМІ наголошує, що протягом усієї війни рф мала перевагу в артилерії. Та рік тому ситуація на деякий час змінилася — перевага дещо зменшилася.

"Оцінки різняться, але аналітики та українські посадовці кажуть, що росія зараз вистрілює щонайменше вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж Україна", — наголошують журналісти NYT.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News минулого місяця сказав, що його країна не готова до літнього наступу росії та що російські військові можуть відновити північний фронт у війні шляхом наземної атаки на Сумську область, яка має спільний доступ. кордон з росією.

Проте, якщо пакет допомоги схвалить Конгрес, українські військові можуть розраховувати на свіже вливання снарядів. В іншому випадку найбільшою надією щодо артилерійських боєприпасів є ініціатива чеського уряду купувати снаряди на світовому ринку зброї та дарувати їх Україні. Європейські країни мало що можуть запропонувати зі своїх виснажених запасів.

Нагдаємо, розвідувальний центр Сил оборони Естонії в щотижневому зведенні стверджує, що російська армія продовжує утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Луганському та Донецькому напрямках. Через поліпшені погодні умови та прохідність російська армія збільшила кількість механізованих підрозділів.