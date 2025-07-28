Україна суттєво нарощує закупівлі вітчизняного озброєння

Найкращу динаміку демонструє напрямок безпілотних систем: понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовується саме на українських виробників.

Україна активно зміцнює власний оборонний потенціал, стрімко збільшуючи обсяги закупівель вітчизняного озброєння. Особливо динамічне зростання спостерігається у сфері безпілотних технологій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, за період із січня по липень 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала контракти з українськими виробниками на 158 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У результаті таких змін частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив лише 44,1%.

"Системність дає результат. Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Найкращу динаміку демонструє напрямок безпілотних систем: понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовується саме на українських виробників.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава у 2025 році планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Кінцева мета — здатність застосовувати до 1000 таких дронів на добу для протидії російським "шахедам".

Орієнтовна вартість розгортання цього виробництва, за словами глави держави, становить близько 6 мільярдів доларів.

Також, як повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, станом на 23 липня вже укладено чотири контракти на постачання дронів-перехоплювачів на суму понад 3 мільярди гривень.

Таким чином, Україна впевнено рухається до посилення власної обороноздатності за рахунок національного виробництва, роблячи ставку на інновації та технології.