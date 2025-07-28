Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна суттєво нарощує закупівлі вітчизняного озброєння

28 липня 2025, 14:31
Україна суттєво нарощує закупівлі вітчизняного озброєння
Фото: Валерій Шергін/facebook.com
Найкращу динаміку демонструє напрямок безпілотних систем: понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовується саме на українських виробників.

Україна активно зміцнює власний оборонний потенціал, стрімко збільшуючи обсяги закупівель вітчизняного озброєння. Особливо динамічне зростання спостерігається у сфері безпілотних технологій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, за період із січня по липень 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала контракти з українськими виробниками на 158 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У результаті таких змін частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив лише 44,1%.

"Системність дає результат. Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Найкращу динаміку демонструє напрямок безпілотних систем: понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовується саме на українських виробників.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава у 2025 році планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Кінцева мета — здатність застосовувати до 1000 таких дронів на добу для протидії російським "шахедам".

Орієнтовна вартість розгортання цього виробництва, за словами глави держави, становить близько 6 мільярдів доларів.

Також, як повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, станом на 23 липня вже укладено чотири контракти на постачання дронів-перехоплювачів на суму понад 3 мільярди гривень.

Таким чином, Україна впевнено рухається до посилення власної обороноздатності за рахунок національного виробництва, роблячи ставку на інновації та технології.

війнабезпілотникиозброєння

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється