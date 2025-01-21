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ПОЛІТИКА

Україна та Албанія уклали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку

21 січня 2025, 21:32
Україна та Албанія уклали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку
https://twitter.com/IgliHasani/
Албанія продовжить надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою і підписав з ним двосторонню безпекову угоду.

Про це свідчить текст Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія.

Албанія продовжить надавати Україні військову та гуманітарну допомогу протягом усього десятирічного терміну дії документа. Також країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Київ і Тирана поглиблюватимуть оборонно-промислову співпрацю, зокрема працюватимуть над створенням спільного виробництва з локалізацією в Україні.

Угода стосується також кономічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти рф та співпраці у відбудові України.

Документ закріпив те, що Албанія підтримує майбутнє членство України в Європейському Союзі й НАТО, а ще — Формулу миру.

"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів",наголосив Зеленський.

Глава держави подякував Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху Києва, посилення позицій на полі бою та "наближення справедливого й тривалого миру для України".

війнаАлбаніяУкраїнаугодапідтримка України

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