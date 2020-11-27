Україна та Естонія домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво.

"Дія угоди поширюється на всі програми та проекти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єр-міністр Естонії, після підписання цієї угоди співробітництво між Україною та Естонською Республікою вийде на новий рівень якості, і Естонія зможе надавати практичнішу допомогу Україні.

Під час онлайн-зустрічі Шмигаль і Ратас також обговорили поглиблення співпраці в торговельно-економічній сфері та у сфері кібербезпеки.

"Україна зацікавлена в участі в ініціативі "Тримор'я" і розраховує на підтримку Естонської Республіки в цьому напрямі", - сказав Шмигаль.

Глава уряду України зазначив, що ще одним вектором розвитку двостороннього співробітництва може стати співпраця в енергетиці.

"Перспективним є початок діалогу щодо співробітництва у сфері виробництва та використання зеленого водню, зокрема в транспортній і промисловій сферах", - зазначив Шмигаль.

Зі свого боку Ратас зазначив, що Україна - один із найвагоміших партнерів для Естонії, і Естонська Республіка зацікавлена в посиленні співпраці з Україною у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.

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