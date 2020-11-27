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Україна та Естонія домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво.
Україна та Естонія домовилися про технічне та фінансове співробітництво Фото: frontnews.eu

"Дія угоди поширюється на всі програми та проекти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

За словами прем'єр-міністр Естонії, після підписання цієї угоди співробітництво між Україною та Естонською Республікою вийде на новий рівень якості, і Естонія зможе надавати практичнішу допомогу Україні.

Під час онлайн-зустрічі Шмигаль і Ратас також обговорили поглиблення співпраці в торговельно-економічній сфері та у сфері кібербезпеки.

"Україна зацікавлена в участі в ініціативі "Тримор'я" і розраховує на підтримку Естонської Республіки в цьому напрямі", - сказав Шмигаль.

Глава уряду України зазначив, що ще одним вектором розвитку двостороннього співробітництва може стати співпраця в енергетиці.

"Перспективним є початок діалогу щодо співробітництва у сфері виробництва та використання зеленого водню, зокрема в транспортній і промисловій сферах", - зазначив Шмигаль.

Зі свого боку Ратас зазначив, що Україна - один із найвагоміших партнерів для Естонії, і Естонська Республіка зацікавлена в посиленні співпраці з Україною у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.

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27 11 2020 16:35
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