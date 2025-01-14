Україна та Естонія закликають ЄС посилити санкції проти рф – Сибіга
14 січня 2025, 21:55
Фото: з відкритих джерел
16-ий пакет санкцій ЄС проти рф має бути ухвалений до кінця зими.
Україна та Естонія будуть разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти росії, який має бути ухвалений до кінця зими.
Про це заявив глава МЗС Україна Андрій Сибіга під час прес-конференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкна.
"Окремо я порушив питання перед естонським колегою щодо продовження практики оформлення багаторазових віз для росіян в ЄС. На тлі тих гібридних атак, яких зазнає Європа, ми впевнені, що настав час переглянути цю політику та суттєво обмежити видачу багаторазових віз для громадян росії. Ми тут однодумці", - заявив Сибіга.
За його словами, цього року необхідно перейти від заморозки до конфіскації російських активів. Він вважає, що необхідно почати використання не лише прибутків, а й самих активів за для підтримки України. Сибіга думає, що це справедливо обґрунтовано та правомірно.
"Поділяємо позицію, що санкційний тиск має збільшуватися. Ми це в деталях проговорили. Будемо разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти росії, який має бути ухваленим вже до кінця зими", - підкреслив він.
Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти москви 15 грудня минулого року. Тоді у санкційному списку опинились 54 особи та 30 організацій росії, Китаю та КНДР.