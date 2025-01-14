Україна та Естонія закликають ЄС посилити санкції проти рф – Сибіга

16-ий пакет санкцій ЄС проти рф має бути ухвалений до кінця зими.

Україна та Естонія будуть разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти росії, який має бути ухвалений до кінця зими.

Про це заявив глава МЗС Україна Андрій Сибіга під час прес-конференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкна.