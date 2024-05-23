Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду

23 травня 2024, 15:55
Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду
Фото: ЕРА
Греція активно реалізує українську формулу миру.

Україна та Греція найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду. 

Про це повідомили в Офісі президента, посилаючись на результати зустрічі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та спеціального уповноваженого міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридона Ламбрідіса.

"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", – зазначили в Офісі президента. 

Заступник керівника Офісу президента відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Політики обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.

Ігор Жовква подякував Греції за допомогу Україні, зокрема, оборонну, і додав, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.

Крім іншого, згадали про необхідність для України підтримки з боку Греції  початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.

Греціявійна в Україніросія окупантибезпекові гарантії

Останні матеріали

нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється