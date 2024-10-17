Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду

Афіни допоможуть навчати пілотів F-16.

Україна підписала безпекову угоду з Грецією сьогодні, 17 жовтня. Завдяки цьому рішенню Афіни візьмуть участь в навчанні українських пілотів.

Про це йдеться на сайті президента України.

"Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі.

"Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей!", - підсумував президент.

Наразі Україна уклала вже 27 двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.