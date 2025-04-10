Україна та Грузія відновили поромне сполучення вперше з початку війни

На наступний тиждень планується черговий рейс.

Вперше з початку повномасштабної війни росії в Україні було відновлено поромне сполучення з між нашою країною та Грузією. Наразі вже виконано два рейси з порту "Чорноморськ" до грузинського порту "Батумі", і незабаром наступний рейс.

Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський.

"Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс", – зазначив він на нараді "Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору".

Проєкт реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава).

Перші рейси не були популяризовані в ЗМІ та іншим чином, мала місце інформаційна тиша, але наразі Мураховський закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.