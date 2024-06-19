Україна та Грузія запускають поромне сполучення між країнами
На маршруті курсуватиме пором Kaunas, повідомила компанія.
Розклад рейсів незабаром з’явиться на сайті. Віжомо, що час в дорозі - близько 60 годин.
На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований в 1989 році в Німеччині, який має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах.
Також на паромі є ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ і дитячий куточок.
Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.