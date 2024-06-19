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Україна та Грузія запускають поромне сполучення між країнами

19 червня 2024, 18:34
Україна та Грузія запускають поромне сполучення між країнами
Фото: vladbespalov.livejournal.com
Вже на початку липня піде перший рейс з Чорноморська до Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На маршруті курсуватиме пором Kaunas, повідомила компанія. 

Розклад рейсів незабаром з’явиться на сайті. Віжомо, що час в дорозі - близько 60 годин.

На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований в 1989 році в Німеччині, який має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах. 

Також на паромі є ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ і дитячий куточок.

Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.

 
ГрузіямореУкраїнасполучення

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