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ПОЛІТИКА

Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки

27 травня 2024, 15:57
Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки
Джерело: president.gov.ua
Угода з Іспанією передбачає €1 млрд військової допомоги для України на поточний рік.

Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Суспільне.

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - заявив він.

За словами Санчеса, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

"Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак", - додав він.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.

"Я дуже дякую за це, дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги, на період до 2027 року - 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.

У 2023 році на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали Спільну декларацію про безпеку України. Відповідні угоди з Україною вже підписали Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

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