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Україна та Іспанія спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні – CNN

12 квітня 2023, 20:00
Україна та Іспанія спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні – CNN
Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону.

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні.  

Про це пише CNN.

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", - заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Її український колега Олексій Резніков також підтвердив, що ця інформація є фейковою. На інформацію про витік секретних документів США він наголосив, що в них "багато даних, які не відповідають дійсності й уже неактуальні".

Міністр впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому". За його словами, Україна має "повну довіру до наших американських союзників", незважаючи на витік інформації.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників в рамках НАТО та Європейського Союзу залишається сильною, і росія "не зможе її розірвати".

ІспаніяНАТОросійська арміяРезніковокупантивійна в Українісекретні дані

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