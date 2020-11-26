Україна та Ізраїль посилять міжпарламентське співробітництво - Посольство

Сторони також домовилися про тісну взаємодію в питанні розвитку релігійного туризму в Україні

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і керівник Групи з міжпарламентських зв'язків Кнесету Ізраїлю з Верховною Радою України Міхаель Малкіелі підтвердили намір обох країн активізувати парламентську взаємодію. Про це був заявлено в ході відповідної зустрічі в середу, повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook.

"Під час бесіди співрозмовники засвідчили високий рівень існуючого міжпарламентського співробітництва, дружніх та партнерських відносин між Україною та Ізраїлем. Були обговорені питання налагодження міжпарламентської співпраці між Кнесетом та Верховною Радою України. Домовлено активізувати двосторонню взаємодію, зокрема, заплановано проведення веб-конференції між парламентськими групами", - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися про тісну взаємодію в питанні розвитку релігійного туризму в Україні та відновлення місць культурно-релігійної спадщини єврейського народу в нашій державі.

"З огляду на наближення єврейського свята Ханука, М.Малкіелі запросив посла України на церемонію запалювання першої свічки цього свята у Кнесеті 10 грудня та веб-конференцію з депутатами Верховної Ради України", - підкреслюють в Посольстві.

Читайте також: Ізраїль починає нове будівництво в Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Радбезу ООН