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Україна та Канада провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки – МЗС

30 січня 2024, 08:29
Україна та Канада провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки – МЗС
Фото: google.com
"Учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа".

У міністерстві закордонних справ України заявили, що наша держава провела черговий раунд переговорів з Канадою щодо угоди про гарантії безпеки.

 Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

У МЗС зазначили, що переговори відбулись у розвиток положень Спільної декларації про підтримку України, ухвалену лідерами держав-учасниць групи G7 12 липня 2023 року у Вільнюсі на полях саміту НАТО.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на початку переговорів висловив щиру і глибоку вдячність на адресу Уряду Канади та канадського народу за неоцінену допомогу та розширену підтримку, надану Україні для забезпечення відсічі широкомасштабній збройній агресії рф.

Очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.

"Особливу увагу акцентовано на участі Канади у переговорному процесі, що символізує євро-атлантичний характер майбутніх безпекових зобов’язань, наданих Україні державами-партнерами", – кажуть у дипломатичному відомстві.

У заяві також додали, що учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа, обговорили його окремі блоки, а також обмінялись думками щодо планування та модальностей подальшого переговорного процесу.

Канадавійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

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