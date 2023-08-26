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Україна та Канада розпочали переговори про безпекові гарантії – ОП

26 серпня 2023, 12:17
Україна та Канада розпочали переговори про безпекові гарантії – ОП
Фото: zn.ua
Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною “Великої сімки” (G7), із якою Київ розпочав відповідні переговори.

Київ та Оттава розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Про це повідомляє пресслужба  Офісу президента України.

Координацію перемовин здійснює керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Перший раунд провів заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною “Великої сімки” (G7), із якою Київ розпочав відповідні переговори. Зазначається, що це продовжує позитивну динаміку виконання досягнутих безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами України.

Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше зазначив: “Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі — єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки”, — йдеться у повідомленні ОП.

Нагадаємо, країни “Великої сімки” (G7) на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. 3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, а 11 серпня переговори було розпочато з Великою Британією.

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