Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та компанія зі США підписали угоду про розширення виробництва дронів-перехоплювачів

03 липня 2025, 17:35
Україна та компанія зі США підписали угоду про розширення виробництва дронів-перехоплювачів
фото: Офіс президента
Деякі українські виробництва будуть мати доступ до відповідних технологій.
Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотних систем. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ця домовленість допоможе у майбутньому зміцнити Сили оборони України таким чином, аби можна було збивати значно більше ударних дронів типу "Шахед".
 
Про це повідомили в Офісі президента України.
 
У Данії в присутності глави держави Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров та CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.
 
Зокрема, меморандум передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуться Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.
 
Завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року, та подальше збільшення обсягів у 2026 році.
 
"Головний компонент - це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони, а зараз ми, в кінці кінців, підписали дуже серйозний продукт, дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" в такій великій кількості", - відзначив Зеленський.
 
Також, за словами президента, було домовлено, що деякі українські виробництва будуть мати доступ до відповідних технологій.
 
"Я думаю, що це зможе прискорити збільшення виробництва", - додав глава держави.
 
Як зазначили в ОП, компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.
 
Разом з тим, планується розробка нових інноваційних рішень - перехоплювачі проти крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.
 
Відзначається, що Swift Beat, LLC - це американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, а також проводить тестування дронів на території України.
дронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється