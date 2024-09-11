Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю

Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", – зазначив Науседа.