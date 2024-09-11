Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
11 вересня 2024, 18:31
фото: Гітанас Науседа/мережа X
Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.
11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.
"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", – зазначив Науседа.
Про литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві розповів і міністр оборони України Рустем Умєров.
Зокрема, він подякував Литві за виділення 10 мільйонів євро для фінансування вітчизняних далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона "Паляниця"..
"Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість", –зазначив Умєров.