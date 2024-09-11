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Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю

11 вересня 2024, 18:31
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
фото: Гітанас Науседа/мережа X
Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.
 
"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", – зазначив Науседа. 
 
Про литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві розповів і міністр оборони України Рустем Умєров. 
 
Зокрема, він подякував Литві за виділення 10 мільйонів євро для фінансування вітчизняних далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона "Паляниця"..
 
"Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість", –зазначив  Умєров. 

 

Литваоборонні витративійна в Україніросія окупанти

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