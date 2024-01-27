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ПОЛІТИКА

Україна та Литва започаткують спільне виробництво дронів

27 січня 2024, 15:27
Україна та Литва започаткують спільне виробництво дронів
Фото: Укрінформ
Литва може швидко почати виробляти деталі та комплектуючі для дронів.

Україна і Литва визначилися зі спільними кроками щодо виготовлення безпілотників для потреб українських військ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

"У Литви є технології, в України є можливості масштабувати виробництво [дронів], і це була ключова тема наших переговорів. Є чітке розуміння, що, як і коли ми будемо робити, для того щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві безпілотників дало максимальний результат у найкоротші терміни", — сказав Кулеба.

Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі та комплектуючі для дронів, а також для їхнього виробництва. Він додав, що уряд Литви гарантовано підтримає будь-який промисловий проєкт, який допоможе Україні й литовській безпеці. Це означає, що Литва буде допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися.

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до України для зустрічі з українськими посадовцями.

Литвадрони

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