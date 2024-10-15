Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим

Угода між країнами передбачає запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій

Кабінет міністрів України та уряд Республіки Маврикій 15 жовтня затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій – предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів", – написав Мельничук.

Зазначимо, що підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.