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Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби жителів Придністров'я

25 січня 2025, 15:45
Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби жителів Придністров'я
Фото: ОПУ
Президенти Володимир Зеленський та Мая Санду зробили спільну заяву щодо ситуації у Придністров'ї
Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду виступили зі спільною заявою, де засудили припинення поставок російського газу до Придністров'я і підтвердили здатність двох країн забезпечити енергозабезпечення регіону. 
 
Про це повідомляє Офіс президента України.
 
"Рішуче засудили навмисне припинення російською федерацією поставок газу в Придністровський регіон Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу. Сторони підтвердили свою прихильність і спроможність забезпечити термінові та конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб мешканців Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг", — ідеться в заяві.
 
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відправити фахівців на розташовану у Придністров’ї Молдавську ДРЕС для налагодження її роботи на іншій марці вугілля та для збільшення вироблення електроенергії.
 
"Ми готові відправити команду наших людей, які на цій станції усе це будуть робити дуже швидко", – зазначив Зеленський.
 
За його словами, наразі Молдавська ДРЕС виробляє 200-220 мегават електроенергії, а з допомогою українських фахівців ця кількість може зрости до 2 гігават.
 
"Якщо наші люди туди зайдуть, вона буде спроможна видавати 2 гігавати точно. Тобто у десять разів більше і більше, ніж це потрібно", – сказав Зеленський.
 
Він також додав, що Україна готова постачати вугілля для Молдавської ДРЕС, а натомість могла б отримувати електроенергію.
 
"Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", – резюмував президент.
 
Також президенти висловили рішучу готовність до спільних кроків, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки та диверсифікацію джерел енергії для забезпечення стабільності енергопостачання та збереження незалежності від зовнішніх впливів.
 
"Засудили безпрецедентну підривну діяльність і гібридні атаки росії проти Молдови, особливо в контексті торішніх президентських виборів та референдуму. Ці дії демонструють чіткий намір систематично втручатися в демократичні процеси з метою дестабілізації регіону та підриву стабільності у Європі", — додали в Офісі президента.
МолдоваенергетикаПридністров'явійна в Україні

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