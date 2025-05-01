Україна та Молдова відкривають перший переговорний кластер для вступу до ЄС

Кластер для двох держав відкриють "одночасно та якнайшвидше".

Київ і Кишинів спільно відкриють перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

Про це 1 травня повідомила єврокомісарка з питань розширення блоку Марта Кос.

Напередодні вона поговорила з віцепремʼєркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Марта Кос підкреслила, що розмова була продуктивною, а кластер для двох держав відкриють "одночасно та якнайшвидше".

"Україна досягла видатного прогресу в реформах, і Єврокомісія надала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС рухатися далі з першим кластером", — написала посадовиця.

Днями в інтервʼю "Радіо Свобода" Марта Кос розповіла, що у Брюсселі розглядають варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.