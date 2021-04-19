Україна та МВФ звужують коло невирішених питань - Марченко
Про це в інтерв'ю LB.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє "Укрінформ".
"Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишився ряд питань з антикорупції, які слід вирішити", - сказав Марченко.
Він зазначив, що регульована ціна на газ не є головним питанням у переговорах з МВФ.
"Я б не сказав, що це було головне питання. Це було одне з питань. Зараз ключові питання: вища рада правосуддя, антикорупційні реформи - це ключові питання, які становлять основну складність", - зазначив Марченко.
За його словами, обговорюється тема електроенергетики з МВФ. Наразі йдеться про те, що МВФ занепокоєний тим, що на бюджет можуть бути перекладені фіскальні ризики, пов'язані з ринком електроенергетики. Проблема може виникнути не в цьому, а можливо, у 2022, 2023 році. І тому МВФ хоче збалансованої моделі ринку електроенергетики.
"Ми зараз активно працюємо зі Світовим банком. Я думаю, що буде випрацювано розуміння того, як можна збалансувати цей ринок", - зазначив Марченко.
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