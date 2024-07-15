Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель

На 75-му саміті НАТО у Вашингтоні затверджено Стратегічний огляд оборонних закупівель України.

Стратегічний огляд оборонних закупівель, розробку якого координувало Міністерство оборони України, затверджено офіційно на саміті НАТО.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Відповідно до угоди, укладеної між Україною та НАТО, оборонні закупівлі України будуть розвиватися за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді, відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

Директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський зазначив, що "стратегічний огляд оборонних закупівель містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення Збройних сил України як під час воєнного стану, так і в мирний час".