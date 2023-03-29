Україна та Німеччина підписали документи про співпрацю в енергетиці

Директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, яка входить до Global 100% Re Ukraine, наголосив, що Німеччина є стратегічним союзником "зеленого" відновлення України.

У рамках ІХ Берлінського енергетичного діалогу підписано два документи про співпрацю в енергетичній сфері між Україною та Німеччиною.

Про це повідомляє Укрінформ.

Повідомляється, що підписано Спільну декларацію з рамкової співпраці між Міністерством енергетики України та Східним комітетом німецького бізнесу, а також Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між асоціаціями "зеленої" енергетики України та ФРН - Global 100% Re UkraineVerger і German.

Директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, яка входить до Global 100% Re Ukraine, наголосив, що Німеччина є стратегічним союзником "зеленого" відновлення України.

"Меморандум - це, так би мовити, невеликий підсумок того, що ми вже розпочали обмін інформацією, співпрацю між асоціаціями", - сказав він.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков нагадав, що на 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, що відбулася у Глазго у 2021 році, Україна представила Оновлений національний певний внесок у Паризьку Угоду та взяла на себе зобов'язання припинити виробництво електроенергії за рахунок спалювання вугілля до 2035 року, одночасно інвестуючи у ВДЕ, а торік у Лугано пролунали заяви з боку Києва щодо переходу на "зелений" водень.

"Відновлювана енергетика - це інвестиції у власну економіку, це енергетична безпека, енергетична незалежність і декарбонізація. Відновлювана енергетика покращує клімат, створює нові робочі місця за рахунок залучення інвестицій. І це шлях до миру: за вітер і сонце не воюють", - наголосив Конеченков.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові 12 мільярдів євро на військову підтримку.