Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО

До цього проєкту долучаться ще кілька країн-підписантів.

Україна та Німеччина уклали угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони. Відповідний документ своїми підписами на засіданні міністрів оборони G7 засвідчили міністр оборони України Рустем Умєров та його німецький колега Борис Пісторіус.

Про це повідомив очільник Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ця угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Окрім України, до цього проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів. Йдеться про Німеччину, Бельгію, Норвегію, Нідерланди та Данію.