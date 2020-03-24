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Україна та Німеччина прагнуть зберегти товарообіг на рівні €9,5 мільярда - Кулеба

Сторони обговорили нові можливості для торгівлі та бізнесу між нашими країнами, і особливу увагу приділили сфері енергетики, яка має "велику перспективу"
Україна та Німеччина налаштовані попри світову економічну кризу зберегти і навіть збільшити товарообіг між країнами, який торік становив 9,5 млдр. євро.
Україна та Німеччина прагнуть зберегти товарообіг на рівні €9,5 мільярда - Кулеба Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками онлайн-переговорів з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми також обговорили життя після вірусу, тобто яким чином будуть розвиватися стосунки після того, як ситуація стабілізується. Ми налаштовані разом з німецьким колегою працювати над розвитком торгівлі між Україною та Німеччиною. Минулого року товарообіг склав майже 9,5 мільярда євро. Ми працюватимемо над тим, щоб, попри світову економічну кризу, яка розгортається на наших очах, цей обсяг принаймні не зменшився, а, можливо, навіть збільшився", - сказав Кулеба

Він додав, що сторони обговорили нові можливості для торгівлі та бізнесу між нашими країнами, і особливу увагу приділили сфері енергетики, яка має "велику перспективу".

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24 03 2020 13:59
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