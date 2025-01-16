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ПОЛІТИКА

Україна та Норвегія посилюють співпрацю для зміцнення обороноздатності

16 січня 2025, 13:41
Україна та Норвегія посилюють співпрацю для зміцнення обороноздатності
Фото: Главком
Ще одним важливим напрямком співпраці стало розширення морських спроможностей України, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних геополітичних викликів.

Україна та норвезька оборонна компанія Kongsberg продовжують зміцнювати свою співпрацю, розглядаючи нові перспективи для розвитку оборонних спроможностей країни. Вже сьогодні Kongsberg активно підтримує Україну, зокрема через постачання сучасних протиповітряних систем NASAMS.

Про це повідомляється у Telegram каналі Міністерства оборони України.

Під час нещодавньої зустрічі між міністром оборони України Рустемом Умєровим та виконавчим директором Kongsberg Ейріком Лі, обговорювались важливі аспекти подальшої співпраці. Однією з основних тем було інтегрування українських засобів ППО у систему NASAMS для підвищення її ефективності. Це дозволить удосконалити оборонну систему країни, посилюючи захист від будь-яких зовнішніх загроз.

Окрім того, були обговорені можливості для розвитку систем боротьби з безпілотниками, а також ідеї щодо локалізації виробництва таких технологій в Україні. Це не лише підвищить ефективність боротьби з безпілотними загрозами, а й стимулюватиме розвиток високотехнологічних виробництв у країні.

Ще одним важливим напрямком співпраці стало розширення морських спроможностей України, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних геополітичних викликів.

Умєров подякував представникам Kongsberg за їхню постійну підтримку та висловив готовність до подальшого розвитку стратегічного партнерства. Підсумовуючи зустріч, він наголосив на важливості цього співробітництва для посилення національної безпеки України.

Завдяки таким ініціативам, Україна продовжує рухатись до зміцнення своєї обороноздатності, співпрацюючи з передовими світовими компаніями, що сприяють модернізації та розвитку технологій у сфері безпеки.

НорвегіявійнаППОпідтримка УкраїниРустем Умєров

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