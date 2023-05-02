Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти росії – Зеленський

Глава держави звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він провів нараду щодо посилення санкцій проти росії та засідання військового кабінету.

Про це він повідомив під час свого звернення до українців.

Президент України розповів, що провів засідання військового кабінету, який теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій.

"Друге – санкції. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром", – сказав президент.

Також Зеленський анонсував багато міжнародних заходів щодо посилення оборони України. Він зазначив, що після розмови із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, влада готує концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни.

"Зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. Продуктивно. Подякував за підтримку нашої держави й людей. Тематика розмови – доволі широка, але головне все ж це те, що нас об'єднує… Це безпека для всіх європейців, стабільність, а отже, це подальший розвиток і посилення європейської та євроатлантичної спільноти. В цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО", – сказав глава держави.

"Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою заради нашої держави, на бойових постах та на бойових завданнях. Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!" – підсумував Зеленський.