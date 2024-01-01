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Україна та рф застосовують партизанську тактику у війні – NYT

01 січня 2024, 18:59
Україна та рф застосовують партизанську тактику у війні – NYT
Фото: inforesist.org
Йдеться про диверсії, рейди, ліквідації та підриви.

У війні обидві сторони  не змогли домогтися істотних успіхів на фронті, тому партизанська тактика набула додаткового значення.  

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"Оскільки звичайні сили намагаються прорвати оборонні лінії, обидві сторони все частіше вдаються до партизанської тактики", - пише видання.

Йдеться про диверсії, рейди коммандос, цілеспрямовані ліквідації, підриви складів боєприпасів, нафтопроводів і особливо – залізниць, якими рф забезпечує озброєнням свої війська.

"Диверсантам вдалося встановити чотири вибухівки в російський вантажний потяг з дизелем і авіапаливом приблизно за 3000 миль (4828 км) від українського кордону. Але, за словами представників української розвідки, більш важливим, ніж знищення потяга, був час вибуху. Диверсантам потрібно було його підірвати, коли 50 вагонів, які прямували по 9-мильному (14 км) тунелю", - пишуть журналісти. 

Як пише NYT, українці сподівалися пошкодити життєво важливий канал для постачання зброї до росії з Північної Кореї.

"Війна в Україні змінюється просто зараз. Україна збільшує кількість партизанських операцій проти російських військ і зменшує звичайні операції. Мета – завдати тисячі порізів", - зазначив аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Після одного з нападів на залізницю високопоставлений співробітник української розвідки заявив, що російські спецслужби повинні звикнути до того, що партизани всюди.

Проте росія також використовує шпигунів, диверсантів і колабораціоністів, а також націлює на поїзди. 

В росії є лише дві залізничні лінії, які охоплюють простори країни – Транссибірська, яка простягається на 5772 милі (9289 км) від Владивостока до москви, і новіша – Байкало-Амурська магістраль, або БАМ, яка пролягає приблизно на 2600 миль (4184 км) до з'єднання з Транссибірською магістраллю.

"Це єдині лінії, які з’єднують росію з Китаєм, і на тлі сплеску торгівлі з Пекіном ці лінії важливіші, ніж будь-коли, в економічному та військовому плані для кремля. Але їх важко охороняти, тому що вони перетинають сибірські рівнини, густі ліси та відкриті степи", - пишуть журналісти.

 

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