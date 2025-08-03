Україна та росія домовилися про обмін 1200 полонених

Президент заявив, що наша країна працює також над поверненням цивільних громадян із полону рф.

Глава Української держави Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів у Стамбулі 23 липня українська та російська сторони домовилися про обмін 1200 людей. Він наголосив, що зараз триває робота над списками полонених.

Президент зазначив, що заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова про комунікацію із представником рф щодо обміну військовополоненими.

Він також додав, що нині Україна працює над розблокуванням повернення цивільних українців із російської неволі та з’ясовує дані по кожному прізвищу.

23 липня Україна та росія провели дев’ятий обмін військовополоненими в межах домовленостей, які були досягнуті за посередництва Туреччини у Стамбулі.