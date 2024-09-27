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ПОЛІТИКА

Україна та росія домовилися про обмін дітьми за посередництва Катару(оновлено)

27 вересня 2024, 09:41
Україна та росія домовилися про обмін дітьми за посередництва Катару(оновлено)
Фото: Укрінформ
Проте остаточна дала все ще невідома.

Україна та росія проведуть обмін дітьми за посередництва Катару.

Про це повідомляє Le Monde.

Один з катарських чиновників розповів виданню, що в нашу країну повернуться дев'ять неповнолітніх та один дорослий, ще чотирьох дітей "для возз'єднання з сім'ями" передадуть росії. 

Вік українських дітей — від 12 до 17 років, а тих, кого передадуть росії — від двох до семи років. Усіх вони повинні зустрітися у посольстві Катару у москві. Проте дата обміну наразі невідома. 

Катар з липня 2023-го виступає посередником між Києвом та москвою у питанні повернення дітей, незаконно депортованих з України чи тимчасово окупованих територій. За даними української сторони, таких може бути 20 тисяч. Поки що додому вдалося повернути близько 400. 

Лубінець у своєму Tg-каналі наголосив, що такої угоди не було і бути не може, додаючи, що подібні вкиди мають вигляд відвертого просування проросійських наративів. 

Омбудсмен наголосив, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених окупантами українських дітей. Тим часом Україна ніколи не викрадала і не утримувала дітей з росії на своїй території, а також не перешкоджала їх поверненню у рф, якщо вони все-таки перебували у нас. 

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" — риторично запитує Лубінець. 

дітиобмінКатар

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