Україна та росія домовилися про обмін дітьми за посередництва Катару(оновлено)

Проте остаточна дала все ще невідома.

Україна та росія проведуть обмін дітьми за посередництва Катару.

Про це повідомляє Le Monde.

Один з катарських чиновників розповів виданню, що в нашу країну повернуться дев'ять неповнолітніх та один дорослий, ще чотирьох дітей "для возз'єднання з сім'ями" передадуть росії.

Вік українських дітей — від 12 до 17 років, а тих, кого передадуть росії — від двох до семи років. Усіх вони повинні зустрітися у посольстві Катару у москві. Проте дата обміну наразі невідома.

Катар з липня 2023-го виступає посередником між Києвом та москвою у питанні повернення дітей, незаконно депортованих з України чи тимчасово окупованих територій. За даними української сторони, таких може бути 20 тисяч. Поки що додому вдалося повернути близько 400.

Лубінець у своєму Tg-каналі наголосив, що такої угоди не було і бути не може, додаючи, що подібні вкиди мають вигляд відвертого просування проросійських наративів.

Омбудсмен наголосив, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених окупантами українських дітей. Тим часом Україна ніколи не викрадала і не утримувала дітей з росії на своїй території, а також не перешкоджала їх поверненню у рф, якщо вони все-таки перебували у нас.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" — риторично запитує Лубінець.