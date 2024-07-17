Україна та росія проведуть великий обмін полоненими – Bloomberg

Планується обмін за формулою "90 на 90" за сприяння ОАЕ.

Україна та росія планують провести масштаний обмін полоненими. Якщо обмін відбудеться, то додому повернуться 90 українців.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного співрозмовника.

Сторони планують обмінятися 180 військовополоненими. Угоду мають здійснили за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів вранці середи, 17 липня.

За інформацією агентства, кожна сторона планує звільнити по 90 людей. Якщо угода відбудеться, то цей обмін збільшить загальну кількість ув'язнених, обміняних за посередництва ОАЕ цього року, до майже 1 400 осіб.