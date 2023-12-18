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Україна та ще 10 країн приєдналися до європейських санкцій проти рф

18 грудня 2023, 17:05
Україна та ще 10 країн приєдналися до європейських санкцій проти рф
Стоп росія
На початку цього місяця Євросоюз продовжив дію обмежувальних заходів проти рф за порушення прав людини.

Україна, Молдова, Вірменія, Норвегія і низка держав приєдналися до санкції Євросоюзу проти росії за порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті ради ЄС.

На початку цього місяця Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти рф до 8 грудня 2024 року і внесла поправки до списку фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції.

Серед держав, які приєдналися до цих санкцій:

  • Північна Македонія, 
  • Чорногорія, 
  • Албанія, 
  • Україна, 
  • Молдова,
  • Боснія і Герцеговина, 
  • Ісландія, 
  • Ліхтенштейн,
  • Норвегія, 
  • члени Європейської економічної зони, 
  • Вірменія 
  • Азербайджан.
війна в Україніросія окупантисанкціі проти росіїЄвросоюз

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